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Адмінкордон з Кримом у жовтні перетнули на 40% менше людей, ніж у вересні

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 21:26
Адмінкордон з Кримом у жовтні перетнули на 40% менше людей, ніж у вересні
Ілюстративне фото (УНІАН)

У жовтні 2019 року адміністративний кордон перетнули 192 204 людини

Адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю в обох напрямках перетнули 192 204 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю перетнули 28 680 транспортних засобів у жовтні 2019 року.

"Порівняно з вереснем кількість перетинів адмінкордону цивільним населенням зменшилася на 40,56%, а транспортними засобами - на 32,15%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на адмінкордоні з Кримом завтра закриють КПВВ "Каланчак". 7 листопада, у Херсонській області тимчасово закриють контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Каланчак". При цьому пропускні пункти "Чаплинка" та "Чонгар" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом будуть працювати у звичайному режимі.

раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук спростував, що облаштування пунктів пропуску на адміністративному кордоні з анексованим Кримом свідчить про те, що уряд планує відновити транспортне сполучення з півостровом. Гончарук зазначив, що уряд хоче покращити умови для пасажирів.

Також РБК-Україна писало, що наступного року в Україні побудують та реконструюють 16 прикордонних пунктів пропуску. Зокрема, частина пунктів пропуску буде відремонтована за рахунок кредиту Польщі.

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