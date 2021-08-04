На админгранице с Крымом провели учения десантники и резервисты

На постах наблюдения, расположенных вдоль административной границы с временно оккупированной территорией Крыма, проведены военные учения. Участие в тренировках приняли десантники и резервисты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ.
"Постоянные учения и тренировки является обычным делом для воинов-десантников, которые входят в состав, подчиненного командованию группировки войск, несет боевую службу на южном направлении",- говорится в сообщении.
По информации силового ведомства, в ходе тренировок десантники отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва, что по замыслу, при поддержке артиллерии уничтожают условного противника, добравшись до определенного рубежа.
Указано, что во время тренировок десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.
РЕЗЕРВЫ НАГОТОВЕ
РЕЗЕРВЫ НАГОТОВЕ На постах наблюдения, расположенных вдоль административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым проведен ряд тренировок с применением резерва. – Постоянные обучения и тренировки является обычным делом для воинов-десантников, которые входят в состав, подчиненного Командованию группировки войск, несет боевую службу на южном направлении, – отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергій Наєв. По словам командующего, в ходе тренировок “крылатые пехотинцы” отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва, что по замыслу, при поддержке артиллерии уничтожают живую силу условного противника, добравшись до определенного рубежа. Следует отметить, что во время тренировок десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности. Как отметил командующий, опыт участия в Антитеррористической операции и операции Объединенных сил показал, что от обученности и личной подготовленности каждого военнослужащего зависит боеготовность подразделения и сохранения жизни собратьев. Вместе победим! Служба по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины https://www.youtube.com/watch?v=yjmrxvS0Ks0 https://www.youtube.com/watch?v=JmHd_gR0LEM #Ukraine #ВСУ #ArmedForcesofUkraine #КОСЗСУ #JointForcesCommand #JFC #military #Разом_переможемо #НАЄВPosted by Командование Объединенных сил ВС Украины on Monday, August 2, 2021
Напомним, недавно пограничники и бойцы ВСУ провели учения на территории Азовского моря.