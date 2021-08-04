На адмінкордоні з Кримом провели навчання десантники та резервісти

"Постійні навчання та тренування є звичайною справою для воїнів-десантників, які входять до складу, підпорядкованого командуванню, угруповання військ, що несе бойову службу на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією силового відомства, у ході тренувань десантники відпрацювали дії на спостережних постах та їхнє посилення підрозділами резерву, що за задумом, за підтримки артилерії знищують умовного противника, діставшись визначеного рубіжу.

Вказано, що під час тренувань десантники долали різні перешкоди та займали позиції на складних ділянках місцевості.