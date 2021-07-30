Пограничники и бойцы ВСУ провели учения на территории Азовского моря. Во время которых был замечен корабль ФСБ, следивший за тренировками на расстоянии 6 морских миль (11 километров).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

Известно, что сегодня ночью корабли и катера Морской охраны вышли в море для отработки боевых маневров.

По информации ГПСУ, они были разделены на тактические группы. Одни обеспечивали безопасность судоходства, закрывая районы проведения стрельб, другие доставляли штурмовые подразделения к берегу и оказывали огневую поддержку с моря.

Указано, что во время артиллерийских стрельб корабли Морской охраны отработали предупредительную стрельбу по судну-нарушителю, поражения надводной цели и ликвидацию плавучей мины.

В результате прибытия к месту проведения стрельб, наблюдательная вахта кораблей Морской охраны зафиксировала приближение корабля береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.

"Несмотря на частые провокации россиян в акватории Азова, участники учений были готовы реагировать на изменения в ситуации, но "недружелюбные соседи" легли в дрейф и следили с расстояния около 6 морских миль",- отметили пограничники.

Фото: ФСБ следила за учениями украинских военных в Азовском море (Фото dpsu.gov.ua)