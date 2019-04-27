На админгранице с Крымом предупредили о проблемах на КПВВ

Сегодня, 27 апреля, на административной границе с оккупированным Крымом наблюдаются проблемы на пункте пропуска "Чонгар". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что наблюдается осложнение пропускных операций в направлении полуострова в КПВВ "Чонгар" в связи замедленным пропуском оккупационной стороной на аннексированную территорию.

В то же время на пунктах пропуска на Донбассе пропуск осуществляется в штатном режиме, а на государственной границе в западном направлении очередей на въезд и выезд не наблюдается.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму из-за международных санкций в ближайшее время могут остановиться винодельческие предприятия. В частности, остановка грозит Севастопольскому винному заводу, "Золотой Балке", "Бельбеку", Alma Valley, "Массандре", "Новому Свету" и "Инкерману".

До этого в ОБСЕ осудили преследование крымскотатарских активистов в Крыму. В конце марта во время обысков на полуострове в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек.