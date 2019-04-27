На адмінмежі з Кримом попередили про проблеми на КПВВ

Сьогодні, 27 квітня, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом спостерігаються проблеми на пункті пропуску "Чонгар". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що спостерігається ускладнення пропускних операцій у напрямку півострова в КПВВ "Чонгар" у зв'язку уповільненим пропуском окупаційною стороною на анексовану територію.

У той же час на пунктах пропуска на Донбасі пропуск здійснюється в штатному режимі, а на державному кордоні в західному напрямку черг на в'їзд і виїзд не спостерігається.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Криму через міжнародні санкції найближчим часом можуть зупинитися виноробні підприємства. Зокрема, зупинка загрожує Севастопольському винному заводу, "Золотій Балці", "Бельбеку", Alma Valley, "Масандрі", "Новому Світу" та "Інкерману".

До цього в ОБСЄ засудили переслідування кримскотатарських активістів у Криму. В кінці березня під час обшуків на півострові в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб.