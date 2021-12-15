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Адаптивный карантин в Украине: какие ограничения будут действовать до марта

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 15 декабря, в Украине официально продлили действие адаптивного карантина. Ограничения эпидемических зон будут действовать минимум в течение I квартала 2022 года.

Подробности адаптивного карантина - в материале РБК-Украина.

Что такое адаптивный карантин

Это введение мер с целью ограничения распространения заболевания. В то же время в разных областях действуют разные правила, в зависимости от эпидемической ситуации.

В первую очередь, ограничения нацелены на сохранение человеческих жизней.

Правила работы во время карантина

"Зеленая" зона:

Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

"Желтая" зона:

Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

Запрещено:

  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;
  • работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и работа на вынос;
  • работа спортзалов и бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;
  • межобластные и международные перевозки.

Ограничения не будут действовать если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов:

  • "желтый" сертификат о вакцинации или бумажная справка 063-О (Карта профилактических прививок), которые действующие в течение 30 дней;
  • "зеленый" сертификат о вакцинации, который действующий в течение года;
  • международное свидетельство о вакцинации, которое действующее в течение года;
  • иностранный сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Документ также действующий в течение года;
  • отрицательный ПЦР-тест, или же тест на выявление антигена, которые действующие в течение 72 часов;
  • сертификат о выздоровлении от коронавируса, который действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза.

Добавим, что минимально возможные интервалы для доз вакцин составляют:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день;
  • Moderna-28 дней;
  • CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 дней;
  • Oxford / AstraZeneca - 28 дней.

"Красная" зона:

Запрещено:

  • работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры. Исключением являются историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок.

В то же время ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов:

  • "зеленый" сертификат о вакцинации;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов;
  • сертификат о выздоровлении.

Добавим, что "желтый" сертификат о вакцинации не действует для работы и посещения заведений.

Какие правила действуют независимо от зоны:

  • запрещается работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • запрещается передвижение на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • запрещается самовольно оставлять обсервацию или самоизоляцию.

Что продолжает работу независимо от зоны:

  • банки;
  • АЗС;
  • ветеринарные магазины;
  • аптеки;
  • продовольственные магазины;
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