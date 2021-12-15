Адаптивный карантин в Украине: какие ограничения будут действовать до марта

Что такое адаптивный карантин

Это введение мер с целью ограничения распространения заболевания. В то же время в разных областях действуют разные правила, в зависимости от эпидемической ситуации.

В первую очередь, ограничения нацелены на сохранение человеческих жизней.

Правила работы во время карантина

"Зеленая" зона:

Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

"Желтая" зона:

Предусматривает обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

Запрещено:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;

работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и работа на вынос;

работа спортзалов и бассейнов;

деятельность заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не будут действовать если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов:

"желтый" сертификат о вакцинации или бумажная справка 063-О (Карта профилактических прививок), которые действующие в течение 30 дней ;

; "зеленый" сертификат о вакцинации, который действующий в течение года ;

; международное свидетельство о вакцинации, которое действующее в течение года ;

; иностранный сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ. Документ также действующий в течение года ;

; отрицательный ПЦР-тест, или же тест на выявление антигена, которые действующие в течение 72 часов ;

; сертификат о выздоровлении от коронавируса, который действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза.

Добавим, что минимально возможные интервалы для доз вакцин составляют:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день;

Moderna-28 дней;

CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 дней;

Oxford / AstraZeneca - 28 дней.

"Красная" зона:

Запрещено:

работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и заказ навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры. Исключением являются историко-культурные заповедники, проведение видео и киносъемок.

В то же время ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов:

"зеленый" сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, которые действуют в течение 72 часов;

сертификат о выздоровлении.

Добавим, что "желтый" сертификат о вакцинации не действует для работы и посещения заведений.

Какие правила действуют независимо от зоны:

запрещается работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

запрещается передвижение на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрещается самовольно оставлять обсервацию или самоизоляцию.

Что продолжает работу независимо от зоны: