Адаптивний карантин в Україні: які обмеження діятимуть до березня

Що таке адаптивний карантин
Це запровадження заходів з метою обмеження поширення захворювання. Водночас в різних областях діють різні правила, в залежності від епідемічної ситуації.
В першу чергу, обмеження націлені на збереження людських життів.
Правила роботи під час карантину
"Зелена" зона
Передбачає обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.
"Жовта" зона
Передбачає обов’язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.
Заборонено:
- відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% й співробітників;
- робота закладів освіти, якщо в них вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота театрів, кінотеатрів й інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка й робота на винос;
- робота спортзалів та басейнів;
- діяльність закладів з розміщення. Винятком є готелі, санаторні й соціальні заклади;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів:
- "жовтий" сертифікат про вакцинацію або паперова довідка 063-О (Карта профілактичних щеплень), які чинні протягом 30 днів;
- "зелений" сертифікат про вакцинацію, який чинний протягом року;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке чинне протягом року;
- іноземний сертифікат про вакцинацію препаратами, що схвалені ВООЗ. Документ також чинний протягом року;
- негативний ПЛР-тест, або ж тест на виявлення антигена, які чинні протягом 72 годин;
- сертифікат про одужання від коронавірусу, який чинний протягом 105 днів з моменту встановлення діагнозу.
Додамо, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин становлять:
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день;
- Moderna - 28 днів;
- CoronaVac/Sinovac Biotech - 14 днів;
- Oxford/AstraZeneca - 28 днів.
"Червона" зона
Заборонено:
- робота закладів громадського харчування. Винятком є доставка та замовлення навинос;
- робота ТРЦ й інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів;
- робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури. Винятком є історико-культурні заповідники, проведення відео й кінозйомок.
Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів:
- "зелений" сертифікат про вакцинацію;
- негативний результат ПЛР-тесту чи тесту на антиген, які чинні протягом 72 годин;
- сертифікат про одужання.
Додамо, що "жовтий" сертифікат про вакцинацію не є чинним для роботи й відвідування закладів.
Які правила діють незалежно від зони:
- забороняється робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50% учнів й співробітників;
- забороняється пересування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- забороняється самовільно залишати обсервацію або самоізоляцію.
Що продовжує роботу незалежно від зони:
- банки;
- АЗС;
- ветеринарні магазини;
- аптеки;
- продовольчі магазини;