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Адаптивний карантин: в СН виступають за послаблення обмежень для малого бізнесу

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 12:51
Адаптивний карантин: в СН виступають за послаблення обмежень для малого бізнесу
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Корнієнко вважає за необхідне дозволити роботу невеликих закладів

Адаптивний карантин повинен стосуватися ослаблення обмежень роботи малого бізнесу. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в регіонах повинні відкриватися всі невеликі заклади, де немає скупчення людей.

"Я думаю, що адаптивний карантин по регіонах має стосуватися і малого бізнесу. Там, де не дуже велика динаміка захворювань, давайте відкривати ринки, кав'ярні, де немає великих скупчень людей. Давайте відкривати малі магазини. Зокрема, непродуктові. Давайте відкривати все, що стосується краси і здоров'я. Невеликі. Ми не говоримо зараз про великих фітнес-центрах, де по 300-500 (людина - ред.) збирається. А це про салон краси, де може зайти одна дівчина, а інша почекати на вулиці", - заявив Корнієнко.

Також нардеп зазначив, що робота малого бізнесу повинна супроводжуватися карантинними обмеженнями.

"Важливо - це дистанція, це масковий режим. Але я думаю, що за 60 днів українці до цього вже звикли. Плюс-мінус всі розуміють, що ця історія не на день. Але це не повинно заважати бізнесу", - сказав Корнієнко

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про кроки після 11 травня, коли будуть запускати адаптивний карантин. При цьому він зазначив, що в разі спалаху коронавіруса уряд буде посилювати заходи саме в конкретному регіоні, а не по всій країні.

Раніше уряд представив план виходу країни з карантину, що складається з п'яти етапів. При цьому наступні етапи можуть початися одночасно.

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Новини України карантинСлуга народаОлександр Корнієнко
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