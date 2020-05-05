Адаптивный карантин: в Черновцах до 22 мая не будут снимать ограничения

Из-за сложной эпидемической ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Черновицкой области будет действовать адаптивный карантин. Об этом сообщил Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, число больных COVID в регионе остается высоким и продолжает расти. За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 61 жителя области, общее число заболевших приближается к двум тысячам. Еще почти 2,5 тыс. человек имеют подозрение на заражение.

"Поэтому на Буковине ограничения продлятся на более долгий период времени. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - сообщил Осачук.

Несмотря на отсутствие значительного роста заражений в Украине, в некоторых областях эпидемическая ситуация остается сложной. В связи с этим в Кабмине рассматривают введение в этих регионах так называемого адаптивного карантина. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такой карантин могут ввести в Черновицкой, Ровенской и Тернопольской областях, а также в городе Киев.

С 11 мая в Украине начнется ослабление карантинных ограничений. При этом сам карантин продлили до 22 мая. Среди прочего, будут сняты некоторые запреты на работу малого и среднего бизнеса.

Что будет разрешено со следующей недели, а какие ограничения продолжат действовать - подробно в материале РБК-Украина.