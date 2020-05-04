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Адаптивный карантин с 11 мая могут ввести в трех областях и Киеве

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 13:59
Адаптивный карантин с 11 мая могут ввести в трех областях и Киеве
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Адаптивный карантин рассматривается для Черновицкой, Ровенской и Тернопольской областей

Так называемый адаптивный карантин в Украине с 11 мая могут ввести в трех областях и Киеве. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство готовится к внедрению адаптивной модели карантина.

"Мы будет говорить о том, что если в каком-либо регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения. Сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях и в Киеве, в частности, должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения отдельно, руководствуясь теми данными, которые будут на тот момент требовать тех или иных решений", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине с некоторыми ослаблениями будет продлен до 22 мая. Дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации с пандемией в мире.

В частности, уже с 11 мая будут открыты парки, летние площадки ресторанов, салоны красоты и другие объекты.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныкарантинДенис Шмыгаль
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