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Адаптация к перманентному форс-мажору: что происходит с ценами в Украине

Автор: Александр Белоус

В феврале 2021 года, после возвращения экономики к функционированию в условиях адаптивного карантина, ценовая ситуация в Украине сохраняла характерные признаки предыдущих месяцев. Потребительская активность сосредотачивалась на товарах и услугах первой необходимости.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

"На данном этапе динамика внутренних цен фактически является характеристикой процесса адаптации общества к перманентному форс-мажорному состоянию", - говорится в сообщении.

По данным министерства, набирает обороты усиление роли затратной составляющей цены как под давлением внешних (рост спроса и, соответственно, цен), так и внутренних факторов (удорожание сырья и энергии).

"Как и прогнозировалось до этого, по итогам 2021 года рост потребительской инфляции, вероятно, превысит целевой уровень Национального банка на фоне постепенного восстановления экономической активности", - отметили в министерстве.

В то же время в Минэкономики считают, что такая ситуация не приведет к кардинальным изменениям среднесрочного тренда на замедление инфляционных процессов и уже в 2022 году ожидается исчерпание давления инфляционных факторов.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависимых от него услуг ЖКХ).

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Новости Украины ценыинфляцияМинистерство экономического развития и торговли
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