Адаптация к перманентному форс-мажору: что происходит с ценами в Украине

"На данном этапе динамика внутренних цен фактически является характеристикой процесса адаптации общества к перманентному форс-мажорному состоянию", - говорится в сообщении.

По данным министерства, набирает обороты усиление роли затратной составляющей цены как под давлением внешних (рост спроса и, соответственно, цен), так и внутренних факторов (удорожание сырья и энергии).

"Как и прогнозировалось до этого, по итогам 2021 года рост потребительской инфляции, вероятно, превысит целевой уровень Национального банка на фоне постепенного восстановления экономической активности", - отметили в министерстве.

В то же время в Минэкономики считают, что такая ситуация не приведет к кардинальным изменениям среднесрочного тренда на замедление инфляционных процессов и уже в 2022 году ожидается исчерпание давления инфляционных факторов.