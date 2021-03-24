Адаптація до перманентного форс-мажору: що відбувається з цінами в Україні

"На даному етапі динаміка внутрішніх цін фактично є характеристикою процесу адаптації суспільства до перманентного форс-мажорного стану", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, набирає обертів посилення ролі витратної складової ціни як під тиском зовнішніх (зростання попиту та, відповідно, цін), так і внутрішніх чинників (подорожчання сировини та енергії).

"Як і прогнозувалося до цього, за підсумком 2021 року зростання споживчої інфляції, вірогідно, перевищить цільовий рівень Національного банку на тлі поступового відновлення економічної активності", - зазначили в міністерстві.

Водночас у Мінекономіки вважають, що така ситуація не призведе до кардинальних змін середньострокового тренду на уповільнення інфляційних процесів і вже у 2022 році очікується вичерпання тиску інфляційних чинників.