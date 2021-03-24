Адаптація до перманентного форс-мажору: що відбувається з цінами в Україні

У лютому 2021 року, після повернення економіки до функціонування в умовах адаптивного карантину, цінова ситуація в Україні зберігала характерні ознаки попередніх місяців. Споживча активність зосереджувалася на товарах та послугах першої необхідності.
Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
"На даному етапі динаміка внутрішніх цін фактично є характеристикою процесу адаптації суспільства до перманентного форс-мажорного стану", - йдеться в повідомленні.
За даними міністерства, набирає обертів посилення ролі витратної складової ціни як під тиском зовнішніх (зростання попиту та, відповідно, цін), так і внутрішніх чинників (подорожчання сировини та енергії).
"Як і прогнозувалося до цього, за підсумком 2021 року зростання споживчої інфляції, вірогідно, перевищить цільовий рівень Національного банку на тлі поступового відновлення економічної активності", - зазначили в міністерстві.
Водночас у Мінекономіки вважають, що така ситуація не призведе до кардинальних змін середньострокового тренду на уповільнення інфляційних процесів і вже у 2022 році очікується вичерпання тиску інфляційних чинників.
Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.
Відзначимо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).