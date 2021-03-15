НБУ прогнозирует ускоренный рост цен и планирует повышать учетную ставку

Риски инфляции в Украине усилились. Для ослабления фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий Национальному банку придется и дальше повышать учетную ставку.

Об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике (КМП) относительно уровня учетной ставки 3 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили во время заседания, цены на мировых товарных рынках, в частности на энергоносители и продовольственные товары, растут стремительнее, чем ожидалось. Увеличивается инфляционное давление со стороны стран-торговых партнеров в связи активизацией их экономик и девальвационных эффектах в отдельных странах.

По данным НБУ, внутреннее фундаментальное давление тоже ожидаемо усилился. Так, несмотря на жесткие карантинные ограничения, розничный товарооборот в январе вырос на 3,5% г/г. Существенно, по сравнению с прошлым годом, увеличились расходы украинцев на покупку товаров в интернет-магазинах. Инфляционные ожидания остаются завышенными.

"Члены КМП согласились, что для ослабление фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий Национальному банку придется и дальше повышать учетную ставку", - говорится в сообщении.