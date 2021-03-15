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НБУ прогнозирует ускоренный рост цен и планирует повышать учетную ставку

Новина українською → Украина, Понедельник 15 марта 2021 14:17
НБУ прогнозирует ускоренный рост цен и планирует повышать учетную ставку Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Риски инфляции в Украине усилились. Для ослабления фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий Национальному банку придется и дальше повышать учетную ставку.

Об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике (КМП) относительно уровня учетной ставки 3 марта, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили во время заседания, цены на мировых товарных рынках, в частности на энергоносители и продовольственные товары, растут стремительнее, чем ожидалось. Увеличивается инфляционное давление со стороны стран-торговых партнеров в связи активизацией их экономик и девальвационных эффектах в отдельных странах.

По данным НБУ, внутреннее фундаментальное давление тоже ожидаемо усилился. Так, несмотря на жесткие карантинные ограничения, розничный товарооборот в январе вырос на 3,5% г/г. Существенно, по сравнению с прошлым годом, увеличились расходы украинцев на покупку товаров в интернет-магазинах. Инфляционные ожидания остаются завышенными.

"Члены КМП согласились, что для ослабление фундаментального инфляционного давления и сбалансирования ожиданий Национальному банку придется и дальше повышать учетную ставку", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить с 5 марта 2021 года учетную ставку с 6,0% до 6,5% годовых. Таким образом, ставка повышена впервые с апреля 2019 года

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.

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