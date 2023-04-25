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Адаптація до норм ЄС. Зеленський підписав закон для спрощення внутрішніх авіаперевезень

Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 квітня, український президент Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон, який запроваджує низку європейських стандартів в галузі цивільної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згідно з законом буде спрощено державне регулювання та створено передумови для якнайшвидшого відновлення діяльності вітчизняних авіаперевізників та аеродромів.

До того ж нові зміни адаптують українське законодавство до норм Європейського Союзу у сфері цивільної авіації.

"Лише одна з чотирьох пасажирських вітчизняних авіакомпаній продовжує працювати за кордоном. Відновлення галузі потребує рішень вже сьогодні, щоб компанії які готові будуть літати в Україні одразу після нашої перемоги, працювали вже за оновленими правилами. Ухвалений закон - про можливості для максимально швидкого відновлення авіасполучення, як тільки це дозволить безпекова складова", - наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, ухвалені зміни ще більше наближають Україну до ЄС та відновлення авіагалузі та роблять ринок більш зрозумілим для міжнародних компаній.

Нагадаємо, днями Зеленський затвердив нові правила отримання громадянства.

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Володимир ЗеленськийАвіація України