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Адаптация к нормам ЕС. Зеленский подписал закон для упрощения внутренних авиаперевозок

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 апреля, украинский президент Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон, вводящий ряд европейских стандартов в области гражданской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По закону будет упрощено государственное регулирование и созданы предпосылки для скорейшего возобновления деятельности отечественных авиаперевозчиков и аэродромов.

К тому же, новые изменения адаптируют украинское законодательство к нормам Европейского Союза в сфере гражданской авиации.

"Только одна из четырех пассажирских отечественных авиакомпаний продолжает работать за границей. Восстановление отрасли нуждается в решениях уже сегодня, чтобы компании, которые готовы будут летать в Украине сразу после нашей победы, работали уже по обновленным правилам. Принятый закон - о возможностях для максимально быстрого восстановления авиасообщения, как только это позволит составляющая безопасности", - подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, принятые изменения еще больше приближают Украину к ЕС и восстановлению авиаотрасли и делают рынок более понятным международным компаниям.

Напомним, на днях Зеленский утвердил новые правила получения гражданства.

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Владимир ЗеленскийАвиация Украины