Ад, сошедший на землю. Появилось новое видео с окруженной "Азовставли"

В Мариуполе показали металлургический комбинат "Азовсталь", который российские оккупанты атакуют авиацией и артиллерией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.
Он отметил, что главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что из-за отсутствия гражданских на "Азовстали" у него развязаны руки.
"Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, сошедший на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - написал советник.
Ранее мы сообщали, что защитники "Азовстали" призвали помочь в эвакуации военных, которые защищают Мариуполь.
Также мы писали, что российские оккупанты за сутки совершили 38 авианалетов на "Азовсталь".
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