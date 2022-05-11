Ад, сошедший на землю. Появилось новое видео с окруженной "Азовставли"

В Мариуполе показали металлургический комбинат "Азовсталь", который российские оккупанты атакуют авиацией и артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

Он отметил, что главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что из-за отсутствия гражданских на "Азовстали" у него развязаны руки.

"Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, сошедший на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - написал советник.