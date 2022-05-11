Пекло, що зійшло на землю. З'явилося нове відео з оточеної "Азовставлі"

У Маріуполі показали металургійний комбінат "Азовсталь", який російські окупанти атакують авіацією та артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Він зазначив, що ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що через відсутність цивільних на "Азовсталі" у нього розв’язані руки.

"Маріуполь. Азовсталь. Прямо зараз. Пекло, що зійшло на землю. От що мав на увазі Пушилін про розв’язані руки", - написав радник.