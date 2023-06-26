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ACP не мала права ініціювати у судах банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл", - трудовий колектив

Фото: ACP не мала права ініціювати у судах банкрутство "Олімпекс Купе Інтернейшнл" (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Агент Argentem Creek Partners (ACP) - компанія Madison - не мала права ініціювати у судах банкрутству компанії "Олімпекс Купе Інтернейшнл", що входить в GNT Group та керує зерновим терміналом в Одеському морському торговельному порту, бо не є кредитором компаній холдингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників трудового колективу компаній в коментарі Delo.

Зазначається, що кредитували холдинг GNT під корпоративні права від ACP фонди ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP (знаходяться на Кайманових островах). Компанії GNT виступили поручителями та лише надали в заставу частину своїх виробничих активів у порту.

"Згідно з кредитним договором, спір між сторонами повинен вирішуватись в арбітражному порядку відповідно до регламенту Лондонського міжнародного комерційного арбітражного суду (LCIA)", - зазначать в компанії.

Як відомо, 7 лютого 2023 року Окружний суд міста Нікосія (Кіпр) прийняв наказ, який забороняє кредитору ACP та його агенту Madison стягувати борг чи вчиняти інші подібні дії з майном холдингу. У такому випадку відкривати процедуру банкрутства не можна.

"Банкрутом можна вважати компанію, яка не може розрахуватись за пред’явленим боргом - тобто неплатоспроможну. У судових позовах "не кредитор" Madison виставив вимоги на суму близько 15 млн грн до "Олімпекса" та близько 80 млн грн до "Металзюкрейн". Новопризначені підконтрольні директори від кредитора - львівські юристи Hillmont Partners Ігор Кулак ("Олімпекс") та Андрій Дашо ("Металзюкрейн") - без заперечень (і вочевидь незаконно) визнають заборгованість перед Madison, а також заявляють, що компанії не здатні погасити заборгованість через відсутність коштів у необхідному розмірі", - додають в статі Delo.

Представники трудових колективів "Олімпекс Купе Інтернейшнл" та "Металзюкрайн корп лтд" стверджують, що на рахунках було більше коштів, ніж заявлено до сплати (свої твердження підтверджують банківськими виписками). Тобто, вони були платоспроможними, адже активно надавали послуги з перевалки агропродукції у порту у рамках зернового коридору.

Трудовий колектив сподівається, що 27 червня Західний апеляційний господарський суд зможе розібратись в очевидних питаннях та прийняти виважене рішення по суті щодо банкрутства "Олімпекс".

Нагадаємо, у грудні 2022 року кредитор Argentem Creek Partners заявив про примусове стягнення кредиту в $75 млн (плюс проценти) з GNT Group. Фонд дав українцям на виконання зобов’язань пару годин. В GNT заявили, що це рішення було несподіваним. В холдингу звинувачують ACP в рейдерстві за допомогою корумпованої судової системи при адміністративному тиску з боку влади.

Як недавно заявили в ЗМІ в GNT Group, через рейдерські дії ACP, у тому числі відкриття банкрутства, у січні-лютому 2023 року холдинг втратив частину контрактів з контрагентами – міжнародними трейдерами. Зокрема, вони відмовились від контрактів на перевалку через портовий термінал та від трейдерських операцій з GNT Group за попередніми приблизними оцінками на щонайменше 0,5 млн тонн зерна.

ACP володіє та керує фондами-кредиторами ACP I Trading LLC та Pathfinder Strategic Credit II LP (фонди знаходяться на Кайманових островах).

Холдинг GNT Group володіє великим зерновим терміналом в Одеському морському торговельному порту (більше відомий на ринку під назвою "Олімпекс") та є трейдером агропродукції.

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