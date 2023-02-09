Суд заборонив кредитору Argentem Creek Partners продавати зерновий термінал GNT Group в Одесі

7 лютого 2023 року Окружний суд міста Нікосія (Кіпр) прийняв наказ, який забороняє кредитору Argentem Creek Partners (ACP) та його агенту Madison Pacific Trust Ltd (Гонконг) здійснювати дії, направлені на заволодіння, обтяження чи продаж зернового терміналу в Одеському морському торговельному порту, який належить компанії GNT Group та її законним власникам – Володимиру Науменко та Сергію Грозі.

Це був вимушений крок з боку акціонерів, оскільки кредитори діють по відношенню до GNT Group досить агресивно. І щоб зменшити загрози роботі «зернового коридору», які виникли через такі дії, власники групи компаній звернулися до кіпрського суду.

Як раніше заявляла GNT Group, кредитори намагаються знецінити бізнес з наступним непрозорим перепродажем активів компанії зацікавленій третій стороні. В інтерв’ю «Бізнес Цензору» власники GNT Group Володимир Науменко та Сергій Гроза наголосили, що «в першій половині грудня ми говорили про реструктуризацію боргових зобов'язань, щоб не втратити робочий капітал GNP Group, що призвело б до зниження показників її діяльності. А наприкінці грудня кредитори за всіма ознаками розпочали рейдерське захоплення компанії».

6 лютого стало відомо, що ACP ініціює справу про банкрутство компанії Olimpex Coupe International (Олімпекс Купе Інтернейшнл), яка здійснює оперативне керування роботою зернового терміналу. Тобто, кредитор для досягнення своєї мети заробітку на продажу компанії, під час війни та в розпал роботи «зернового коридору», вирішив банкротити зерновий термінал. При цьому кредиторів не хвилює, що у випадку банкрутства, агровиробники навряд чи довірять своє зерно компанії, керувати якою буде арбітражний керуючий, що ставить під загрозу дію зернової угоди.

На щастя для України, яка виконує ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки, наказ кіпрського суду значно ускладнює можливості ACP по знищенню українського бізнесу. Зараз відвантаження зернових в Одеському порту йде під контролем фахівців GNT Group – ACP не здійснює цю діяльність.

GNP Group взяла кредит у Argentem Creek Partners на суму $75 млн 2019 році під заставу корпоративних прав компанії, вартість яких в рази перевищувала цей кредит. Через війну з росією їх погашення було ускладнено. Але з початком роботи «зернового коридору» з’явились можливості розрахунків по кредитам. GNT Group неодноразово заявляла про свою готовність погасити заборгованість будь-яким цивілізованим способом. Кредитор категорично відмовляється йти на переговори з GNT Group. Натомість ACP ініціював примусове стягнення боргу з елементами рейдерського захоплення компанії.

У грудні 2022 року GNT було дано всього дві години, щоб виконати вимоги ACP з повернення кредиту. Представники кредитора, що діяли за довіреністю, одразу змінили юридичні адреси управляючих компаній GNP Group з Одеси на Львів. Що з точки зору релокації бізнесу під час війни не має ніякого змісту – сам зерновий термінал у Львів все рівно перенести не можна. Також була ініційована зміна директорів українських компаній. Це суперечить умовам корпоративного договору, згідно з яким представник кредитора міг призначити лише комерційних директорів (з правом підпису) без зміни директорів компаній.

GNT наголошує, що кредитори перейшли до примусового стягнення лише тоді, коли термінал став цінним активом. За шість місяців роботи «зернового коридору» через термінал компанії було перевалено близько 1,5 млн тонн аграрної продукції.

Для недопущення блокування роботи зернового терміналу GNP Group оскаржує в судах наявні на сьогодні незаконні рішення реєстраторів та судів, які ініційовані ACP.

GNT Group – провідна українська стивідорна компанія, яка працює в Одеському морському торговельному порту, та експортер сільськогосподарської продукції. Основним бізнесом GNT Group, розпочатим в 1993 році зі створення компанії «Олімпекс Купе Інтернейшнл», є перевалка зернових та олійних культур та супутні послуги (експедирування вантажів та агентування флоту). Діяльність здійснюється на базі власного сучасного зернового терміналу та виробничої ділянки «Сухий Порт», на якому розміщено комплекс підготовки зернових та олійних культур. Зерновий термінал «Олімпекс Купе Інтернейшнл» входить до десятки найбільших в Україні. Обсяг інвестицій у його розвиток – понад $80 млн.