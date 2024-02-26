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В ACC розповіли, що допоможе американському бізнесу в Україні після 2 років війни

Фото: в ACC розповіли, що потрібно американському бізнесу в Україні після 2 років війни (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Ефективна судова реформа, посилення національної безпеки та послаблення валютних обмежень, зокрема дозвіл на репатріацію дивідендів та виплату відсотків за зовнішніми кредитами - це необхідні рішення, які допоможуть роботі бізнесу у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Американської торговельної палати в Україні (ACC).

Зазначається, що ACC провела опитування серед підприємців, щоб оцінити стан бізнесу в Україні після двох років повномасштабного вторгнення та визначити критичні виклики для бізнес-спільноти у 2024 році.  

Відповідно до опитування, бізнес-спільнота вважає, що уряд має імплементувати реальну та ефективну судову реформу, забезпечити чітку та прозору процедуру бронювання та посилити національну безпеку країни, щоб суттєво допомогти бізнесу в Україні у 2024 році.  

Окрім того, роботі бізнесу значно допоможе пом'якшення валютних обмежень щодо репатріації дивідендів та/або виплати процентів за зовнішніми кредитами.   Наголошується, що в опитуванні взяли участь 125 керівників та топ-менеджерів компаній-членів палати. 76% респондентів – керівники компаній.  

 "Попри труднощі, натхненна відважними захисниками, бізнес-спільнота продовжує працювати та вірити в Україну, підтримуючи економіку, сплачуючи податки та створюючи робочі місця для українців", - заявив Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації.

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