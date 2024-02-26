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В ACC рассказали, что поможет американскому бизнесу в Украине после 2 лет войны

Фото: в ACC рассказали, что нужно американскому бизнесу в Украине после 2 лет войны (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Эффективная судебная реформа, усиление национальной безопасности и ослабление валютных ограничений, в частности разрешение на репатриацию дивидендов и выплату процентов по внешним кредитам - необходимые решения, которые помогут работе бизнеса в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Американской торговой палаты (ACC).

ACC провела опрос среди предпринимателей, чтобы оценить состояние бизнеса в Украине после двух лет полномасштабного вторжения и определить критические вызовы для бизнес-сообщества в 2024 году.

Согласно опросу бизнес-сообщество считает, что правительство должно имплементировать реальную и эффективную судебную реформу, обеспечить четкую и прозрачную процедуру бронирования и усилить национальную безопасность страны, чтобы существенно помочь бизнесу в Украине в 2024 году.

Кроме того, работе бизнеса значительно поможет смягчение валютных ограничений по репатриации дивидендов и/или выплате процентов по внешним кредитам. Отмечается, что в опросе приняло участие 125 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты. 76% респондентов – руководители компаний.

"Несмотря на трудности, вдохновленные отважными защитниками, бизнес-сообщество продолжает работать и верить в Украину, поддерживая экономику, платя налоги и создавая рабочие места для украинцев", - заявил Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

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