До Абу-Дабі їде Мединський, РФ підтвердила участь в тристоронніх переговорах

Про участь Москви у зустрічі повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, російські представники перебуватимуть в Абу-Дабі 10 та 11 листопада.

Хто очолить російську делегацію

Керівником переговорної групи знову буде помічник російського диктатора Володимир Мединський. Таким чином, Кремль залишив попереднього очільника делегації для участі в наступному раунді переговорів.

Інших подробиць щодо складу російської групи та порядку денного зустрічі Пєсков не повідомив.