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До Абу-Дабі їде Мединський, РФ підтвердила участь в тристоронніх переговорах

12:16 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: речник російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)

У Кремлі підтвердили участь Росії в переговорах щодо України, які мають відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новости.

Про участь Москви у зустрічі повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, російські представники перебуватимуть в Абу-Дабі 10 та 11 листопада.

Хто очолить російську делегацію

Керівником переговорної групи знову буде помічник російського диктатора Володимир Мединський. Таким чином, Кремль залишив попереднього очільника делегації для участі в наступному раунді переговорів.

Інших подробиць щодо складу російської групи та порядку денного зустрічі Пєсков не повідомив.

Нагадуємо, 3 листопада спеціальний представник президента США Стів Віткофф підтвердив, що переговори України та Росії за посередництва Вашингтона відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада.

За його словами, зустріч пройде на робочому рівні. Сторони планують обговорити післявоєнні гарантії безпеки, деескалацію та гуманітарні питання.

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