В Абу-Даби едет Мединский, РФ подтвердила участие в трехсторонних переговорах

В Кремле подтвердили участие России в переговорах по Украине, которые должны пройти в Абу-Даби 10-11 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.
Об участии Москвы во встрече сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские представители будут находиться в Абу-Даби 10 и 11 ноября.
Руководителем переговорной группы снова будет помощник российского диктатора Владимир Мединский. Таким образом, Кремль оставил предыдущего главу делегации для участия в следующем раунде переговоров.
Других подробностей о составе российской группы и повестке встречи Песков не сообщил.
Напомним, 3 ноября специальный представитель президента США Стив Виткофф подтвердил, что переговоры Украины и России при посредничестве Вашингтона состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября.
По его словам, встреча пройдет на рабочем уровне. Стороны планируют обсудить послевоенные гарантии безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.