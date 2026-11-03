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В Абу-Даби едет Мединский, РФ подтвердила участие в трехсторонних переговорах

12:16 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Мария Науменко
В Абу-Даби едет Мединский, РФ подтвердила участие в трехсторонних переговорах Фото: представитель российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
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В Кремле подтвердили участие России в переговорах по Украине, которые должны пройти в Абу-Даби 10-11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Об участии Москвы во встрече сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российские представители будут находиться в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

Кто возглавит российскую делегацию

Руководителем переговорной группы снова будет помощник российского диктатора Владимир Мединский. Таким образом, Кремль оставил предыдущего главу делегации для участия в следующем раунде переговоров.

Других подробностей о составе российской группы и повестке встречи Песков не сообщил.

Напомним, 3 ноября специальный представитель президента США Стив Виткофф подтвердил, что переговоры Украины и России при посредничестве Вашингтона состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября.

По его словам, встреча пройдет на рабочем уровне. Стороны планируют обсудить послевоенные гарантии безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.

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