В Абу-Дабі почався другий день тристоронніх переговорів, далі - зустріч із Європою

"Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та Росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами. Працюємо", - написав Умєров.

Переговори в Абу-Дабі, день 2: що відомо

Переговори проходять в Абу-Дабі, столиці ОАЕ, з 10 листопада.

За інформацією джерел РБК-Україна, у другий день сторони обговорять можливе припинення вогню, енергетику та безпеку в Чорному морі.

Російські ЗМІ писали, що зустріч мала розпочатися о 10:00 за київським часом. Західні медіа повідомляють, що після Абу-Дабі спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть поїхати до Москви, а потім до Києва.

Також видання AFP з посиланням на високопоставлене українське джерело пише, що Україна на цих перемовинах прагне отримувати фінансування для утримання 800-тисячної армії щонайменше 10 років після завершення війни. Це потрібно, щоб захиститися від можливої агресії Росії в майбутньому.

Після зустрічі за участі України, США, європейських країн і НАТО сторони підтвердили спільну прихильність до створення післявоєнної архітектури європейської безпеки.

Як минув перший день переговорів

Перший день переговорів відбувся 10 листопада і тривав близько 4,5 години. Сторони підтвердили, що продовжать роботу наступного дня.

Президент України Володимир Зеленський назвав переговори конструктивними та досить змістовними, але зауважив, що з росіянами домовлятися складно. Він також отримав звіт української переговорної групи.

Державний секретар США Марко Рубіо, який у зустрічі не брав участі, охарактеризував переговори як дуже продуктивні. Водночас він наголосив, що попереду ще багато роботи.

Кушнер заявив, що глава Кремля "готовий до миру за належних умов".

За даними джерела РБК-Україна, головними темами першого дня були майбутня архітектура безпеки та гарантії безпеки для України, Європи й Росії. Також говорили про масштабний обмін військовополоненими. За словами Зеленського, йдеться про варіанти "1000 на 1000" або "1500 на 1500".

Російська сторона окремо порушила територіальне питання. Зеленський наголосив, що такі питання мають обговорювати лідери держав.

Російська делегація також згадувала пропозиції Москви щодо зміни європейської архітектури безпеки. Їх глава Кремля озвучував під час переговорів з тодішнім президентом США Джо Байденом у грудні 2021 року.

Тоді Росія вимагала, зокрема, відмовитися від подальшого розширення НАТО, скоротити військову присутність союзників у країнах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, а також обмежити військову співпрацю з пострадянськими державами поза НАТО, зокрема з Україною.

За словами співрозмовника видання, росіяни пов'язували початок війни з тим, що адміністрація Байдена не погодилася на ці вимоги. Американська сторона водночас намагалася зрозуміти, чого саме побоюється Москва і навіщо їй гарантії безпеки.

Українську делегацію очолює Рустем Умєров. Російську - помічник глави Кремля Володимир Мединський. Американську сторону представляють Віткофф і Кушнер.

Як повідомляло РБК-Україна, перший день переговорів в Абу-Дабі завершився після понад чотирьох годин роботи.

Також РБК-Україна писало, що Рубіо назвав переговори дуже продуктивними.

Водночас він застеріг від надмірного оптимізму щодо термінів і додав, що в майбутньому за столом мають бути й європейці.