Абсурдно и неприемлемо: Верещук о намерении оккупантов открыть свои "коридоры" в сторону РФ

"Гуманитарные коридоры. Россия уже дважды срывала их открытия, обстреливая маршруты.А теперь россияне говорят, что готовы открыть коридоры, но в сторону РФ. То есть они хотят, чтобы наши граждане шли на территорию РФ. Абсурдно, цинично, неприемлемо", - отметила Верещук.

Она призвала весь цивилизованный мир надавить на Россию.

"Нам нужны гуманитарные коридоры. Надо выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинских властей! Только они являются основанием работы гуманитарных коридоров на украинской территории", - заявила Верещук.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты дважды не дали эвакуировать местных жителей и обстреляли те места, где должен был пройти "зеленый коридор".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел мирных граждан российскими войсками при попытке эвакуации, отметив, что вместо гуманитарных коридоров оккупанты способны создать только кровавые.

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