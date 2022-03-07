Абсурдно та неприйнятно: Верещук про намір окупантів відкрити свої "коридори" в бік РФ

"Гуманітарні коридори. Росія вже двічі зривала їх відкриття, обстрілюючи маршрути.А тепер росіяни кажуть, що готові відкрити коридори, але в бік РФ. Тобто вони хочуть, щоб наші громадяни йшли на територію РФ. Абсурдно, цинічно, неприйнятно", - зазначила Верещук.

Вона закликала весь цивілізований світ натиснути на Росію.

"Нам потрібні гуманітарні коридори. Треба виводити цивільних українців та іноземців з гарячих зон. Тільки офіційні повідомлення української влади! Тільки вони є підставою роботи гуманітарних коридорів на українській території", - заявила Верещук.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти двічі не дали евакуювати місцевих жителів і обстріляли ті місця, де повинен був пройти "зелений коридор".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл мирних громадян російськими військами при спробі евакуації, зазначивши, що замість гуманітарних коридорів окупанти здатні створити тільки криваві.

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