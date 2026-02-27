"Абсурдна провокація": Франція відреагувала на появу дрона біля свого авіаносця

Нейтралізація безпілотника поблизу французького авіаносця "Шарль де Голль" у шведських водах може бути абсурдною провокацією з боку Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Читайте також: Дрон РФ переслідував один з найбільших авіаносців НАТО у світі: військові відреагували
Інцидент стався в середу у протоці Ересунн, неподалік від міста Мальме, де пришвартувався французький флагман перед навчаннями НАТО.
Шведські ВМС зафіксували та нейтралізували дрон за 13 кілометрів від корабля.
Очільник МЗС Франції підкреслив, що дії ймовірного замовника виглядають нелогічними.
"Якщо справді, як припускає міністр оборони Швеції, цей інцидент мав російське походження, єдиний висновок, який я міг би з цього зробити, полягає в тому, що це абсурдна провокація", - заявив Барро під час пресконференції на борту авіаносця.
Попри інцидент, французька сторона наголошує, що ситуація була під повним контролем, а безпілотник не становив прямої загрози для атомного авіаносця.
"Безпілотник був нейтралізований далеко від авіаносця "Шарль де Голль", і безпеці судна та його групи жодним чином не загрожувало", - додав міністр.
Шведська влада, своєю чергою, вказує на "сильний зв'язок" між дроном та російським військовим кораблем, який у момент інциденту перебував у територіальних водах Швеції.
У Кремлі ці звинувачення традиційно називають "абсурдними".
Нагадаємо, це не перший випадок провокацій за участю російських безпілотників у Європі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що дрон РФ переслідував один з найбільших авіаносців світу під час міжнародних навчань.
Також нещодавно російський дрон залетів на територію Румунії, що викликало чергову хвилю занепокоєння серед країн-членів НАТО щодо безпеки кордонів Альянсу.
Крім того, проблема непізнаних БПЛА набуває системного характеру в ЄС - лише в Німеччині за рік зафіксували понад 1000 невідомих дронів над критично важливими об'єктами та військовими базами.