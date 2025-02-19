"Абсурд і цинізм". Як Європа реагує на нападки Трампа на Зеленського

Німеччина

Одним із перших засудив висловлювання Трампа про президента України канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що "просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського".

"Це правда: Володимир Зеленський - обраний глава держави Україна", - сказав він виданню Spiegel.

Шольц додав, що той факт, що чергові вибори не можуть проводитися в розпал війни, відповідає вимогам Конституції України та виборчого законодавства.

"Ніхто не повинен стверджувати зворотне", - констатував Шольц.

Канцлер нагадав, що саме Росія на чолі з Володимиром Путіним розпочала війну в Україні.

"Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії. День за днем", - уточнив він.

Також не залишилася осторонь і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, назвавши такі випади Трампа "абсурдними".

"Якщо ви подивитеся на реальний світ, а не просто запустите твіт, то ви знаєте, хто в Європі змушений жити в умовах диктатури: люди в Росії, люди в Білорусі", - сказала вона в інтерв'ю телерадіокомпанії ZDF.

Бербок підкреслила, що народ України та його уряд щодня борються за свою вільну демократію.

"І ми підтримуємо їх як європейців на їхньому шляху до Європейського Союзу. Тож разом ми зможемо захистити наші демократії в Європі", - додала вона.

Норвегія та Фінляндія

На коментарі Трампа про Зеленського відреагував і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який вважає подібне "глибоко необґрунтованим".

"Я думаю, що це (заява Трампа, - ред) є глибоко необґрунтовано і безпідставно. Це всенародно обраний президент із переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну", - зазначив він.

Не згоден з думкою Трампа про Зеленського і президент Фінляндії Александр Стубб.

"Фінляндія підтримує Україну всіма можливими способами. Стубб підкреслив, що Фінляндія підтримує українську конституцію і демократично обраного президента Володимира Зеленського", - констатував він.

Стубб також, як і Шольц, нагадав, що агресивну війну розпочали виключно Росія і глава Кремля Володимир Путін.

"Наше завдання - обговорити з Трампом, які будуть наслідки, якщо Путін отримає те, що він хоче", - сказав Стубб.

Чехія

Своєю чергою, президент Чехії Петр Павел, заперечуючи тезіс Трампа про Зеленського, запитався, якою була б цінність виборів, проведених у країні, яка вже 3 роки протистоїть агресії з боку сусідньої ядерної держави.

"Як організувати вибори, коли п'ята частина території окупована окупаційними військами, а вся країна перебуває під щоденними обстрілами? Називати президента такої країни диктатором - це треба мати неабиякий цинізм", - зазначив він у соцмережі Х.

Велика Британія

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримує Зеленського як "демократично обраного лідера" і спростовує ідею Трампа про проведення виборів.

"Прем'єр-міністр висловив свою підтримку президенту Зеленському як демократично обраному лідеру України і сказав, що цілком розумно призупинити вибори у воєнний час, як це зробила Велика Британія під час Другої світової війни", - ідеться у прес-релізі за підсумками розмови британського прем'єра із Зеленським.

Крім того, Стармер знову заявив про свою підтримку очолюваних США зусиль із досягнення міцного миру в Україні, який "утримає Росію від будь-якої майбутньої агресії".

А лідерка британської Консервативної партії Британії Кемі Баденок висловилась досить чітко: "президент Зеленський - не диктатор".

"Він є демократично обраним лідером України, який мужньо протистоїть незаконному вторгненню Путіна. Під моїм керівництвом і під керівництвом наступних прем'єр-міністрів-консерваторів ми були і завжди будемо разом з Україною", - констатувала вона.

Водночас вона додала, що президент Трамп має рацію в тому, що Європа повинна зробити свій внесок - і це стосується і Великої Британії.

"Ми повинні бути серйозними. Я підтримаю прем'єр-міністра в питанні збільшення витрат на оборону - на його столі лежить повністю профінансований план, який має довести їх до 2,5%. Це має бути мінімальний рівень", - зазначила Баденок.

Також вона дала пораду прем'єру Британії Кіру Стармеру - "слід взятися за справу, сісти на літак до Вашингтона і продемонструвати своє лідерство".

"Ми не можемо дозволити собі помилитися", - запевнила Баденок.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський не залишив без уваги таку підтримку західних партнерів.

"Дякую вам за підтримку!" - написав він.