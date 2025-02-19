"Абсурд и цинизм". Как Европа реагирует на нападки Трампа на Зеленского

Германия

Одним из первых осудил высказывание Трампа о президенте Украины канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что "просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского".

"Это правда: Владимир Зеленский - избранный глава государства Украина", - сказал он изданию Spiegel.

Шольц добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.

"Никто не должен утверждать обратное", - констатировал Шольц.

Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.

"Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем", - уточнил он.

Также не осталась в стороне и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, назвав такие выпады Трампа "абсурдными".

"Если вы посмотрите на реальный мир, а не просто запустите твит, то вы знаете, кто в Европе вынужден жить в условиях диктатуры: люди в России, люди в Беларуси", - сказала она в интервью телерадиокомпании ZDF.

Бербок подчеркнула, что народ Украины и его правительство каждый день борются за свою свободную демократию.

"И мы поддерживаем их как европейцев на их пути к Европейскому Союзу. Так что вместе мы сможем защитить наши демократии в Европе", - добавила она.

Норвегия и Финляндия

На комментарии Трампа о Зеленском отреагировал и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который считает подобное "глубоко необоснованным".

"Я думаю, что это (заявление Трампа, - ред) глубоко необоснованно и безосновательно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока", - отметил он.

Не согласен с мнением Трампа о Зеленском и президент Финляндии Александр Стубб.

"Финляндия поддерживает Украину всеми возможными способами. Стубб подчеркнул, что Финляндия поддерживает украинскую конституцию и демократически избранного президента Владимира Зеленского", - констатировал он.

Стубб также как и Шольц напомнил, что агрессивную войну начали исключительно Россия и глава Кремля Владимир Путин.

"Наша задача - обсудить с Трампом, каковы будут последствия, если Путин получит то, что он хочет", - сказал Стубб.

Чехия

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел, отрицая тезис Трампа о Зеленском, спросил, какой была бы ценность выборов, проведенных в стране, которая уже 3 года противостоит агрессии со стороны соседней ядерной державы.

"Как организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована оккупационными войсками, а вся страна находится под ежедневными обстрелами? Называть президента такой страны диктатором - это надо иметь большой цинизм", - отметил он в соцсети Х.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддерживает Зеленского как "демократически избранного лидера" и опровергает идею Трампа о проведении выборов.

"Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что вполне разумно приостановить выборы в военное время, как это сделала Великобритания во время Второй мировой войны", - говорится в пресс-релизе по итогам разговора британского премьера с Зеленским.

Кроме того, Стармер вновь заявил о своей поддержке возглавляемых США усилий по достижению прочного мира в Украине, который "удержит Россию от любой будущей агрессии".

А лидер британской Консервативной партии Британии Кеми Баденок высказалась достаточно четко: "президент Зеленский - не диктатор".

"Он является демократически избранным лидером Украины, который мужественно противостоит незаконному вторжению Путина. Под моим руководством и под руководством следующих премьер-министров-консерваторов мы были и всегда будем вместе с Украиной", - констатировала она.

В то же время она добавила, что президент Трамп прав в том, что Европа должна сделать свой вклад - и это касается и Великобритании.

"Мы должны быть серьезными. Я поддержу премьер-министра в вопросе увеличения расходов на оборону - на его столе лежит полностью профинансированный план, который должен довести их до 2,5%. Это должен быть минимальный уровень", - отметила Баденок.

Также она дала совет премьеру Британии Киру Стармеру - "следует взяться за дело, сесть на самолет в Вашингтон и продемонстрировать свое лидерство".

"Мы не можем позволить себе ошибиться", - заверила Баденок.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не оставил без внимания такую поддержку западных партнеров.

"Спасибо вам за поддержку!" - написал он.