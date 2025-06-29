"Абсурд і руйнація": Маск розніс податковий план Трампа в Сенаті

Американський мільярдер Ілон Маск різко розкритикував податковий план президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що ухвалення цього пакету завдасть великої шкоди економіці США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian.
Ілон Маск категорично виступив проти нового проєкту масштабного закону Дональда Трампа про податки та витрати, який зараз обговорюють у Сенаті.
Запропоновані зміни він назвав "абсурдними", "руйнівними" та "повністю божевільними".
За словами мільярдера, ухвалення цього документа "знищить мільйони робочих місць у США та завдасть величезної стратегічної шкоди країні", а також сприятиме розвитку "галузей минулого", при цьому шкодячи перспективним інноваційним напрямкам.
Більше того, під час дебатів у Сенаті Маск заявив, що законопроєкт стане "політичним самогубством для Республіканської партії".
Це вже не перша критика від Маска: раніше він називав версію законопроєкту, яку ухвалила Палата представників, «огидною ганьбою». Така позиція спричинила відкритий конфлікт між бізнесменом і екс-президентом.
Попри нещодавні спроби Маска пом’якшити стосунки з Трампом, його нові публічні закиди знову ускладнили завдання республіканців, які намагаються провести закон до 4 липня - дати, яку встановив Трамп.
Нагадаємо, напруження між Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом перейшло у відкриту фазу 5 червня.
Конфлікт виник через кілька днів після того, як бізнесмен перестав бути близьким радником Трампа, що стало сигналом про розрив одного з найвпливовіших політичних альянсів сучасної Америки.
Детальніше про причини і наслідки конфлікту, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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