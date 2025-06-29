"Абсурд і руйнація": Маск розніс податковий план Трампа в Сенаті

Ілон Маск категорично виступив проти нового проєкту масштабного закону Дональда Трампа про податки та витрати, який зараз обговорюють у Сенаті.

Запропоновані зміни він назвав "абсурдними", "руйнівними" та "повністю божевільними".

За словами мільярдера, ухвалення цього документа "знищить мільйони робочих місць у США та завдасть величезної стратегічної шкоди країні", а також сприятиме розвитку "галузей минулого", при цьому шкодячи перспективним інноваційним напрямкам.

Більше того, під час дебатів у Сенаті Маск заявив, що законопроєкт стане "політичним самогубством для Республіканської партії".

Напруга між Маском і Трампом

Це вже не перша критика від Маска: раніше він називав версію законопроєкту, яку ухвалила Палата представників, «огидною ганьбою». Така позиція спричинила відкритий конфлікт між бізнесменом і екс-президентом.

Попри нещодавні спроби Маска пом’якшити стосунки з Трампом, його нові публічні закиди знову ускладнили завдання республіканців, які намагаються провести закон до 4 липня - дати, яку встановив Трамп.