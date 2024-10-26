Абстракцій та слів замало. Зеленський сказав партнерам, як зупинити розгортання війни

Голова держави зазначив, що нічого крім продовження війни у Росії не хочуть. Саме тому ворог намагається збільшити своє оборонне виробництва, і саме за рахунок обходу санкцій. Крім того, через бажання продовжувати війну солдати Північної Кореї вже днями можуть бути на полі бою проти України.

"Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись в терор", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що світ може зупинити заповнити розгортання війни. Для цього потрібні кроки і вони прописані у плані перемоги України.

"Абстракцій та слів для цього замало - конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги. Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. І це буде справедливо", - заявив голова держави.

Він також додав, що час, який спливає, поки рішень немає - несе постійні російські удари та втрати "наших життів".

Президент повідомив, що на наступному тижні буде активна робота з партнерами заради підтримки Сил оборони України.

"Наступний тиждень буде часом нашої дуже активної роботи з партнерами заради підтримки наших воїнів на фронті та заради нашої стратегії примусу Росії до завершення війни. Ми готуємо важливі сигнали підтримки", - резюмував Зеленський.