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Абстракций и слов мало. Зеленский сказал партнерам, как остановить развертывание войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Москва настроена на продолжение агрессии против Украины, а солдаты КНДР уже на днях могут оказаться на поле боя. Остановить это могут шаги, прописанные в плане победы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Глава государства отметил, что ничего кроме продолжения войны в России не хотят. Именно поэтому враг пытается увеличить свое оборонное производство и именно за счет обхода санкций. Кроме того, из-за желания продолжать войну солдаты Северной Кореи уже на днях могут оказаться на поле боя против Украины.

"Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться в террор", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что мир может остановить развертывание войны. Для этого нужны шаги, и они прописаны в плане победы Украины.

"Абстракций и слов для этого мало - конкретные шаги нужны. Мы дали все такие шаги в плане победы. То, что не позволит виновникам войны стать еще более агрессивными. Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. И это будет справедливо", - заявил глава государства.

Он также добавил, что истекающее время пока решений нет - несет постоянные российские удары и потери "наших жизней".

Президент сообщил, что на следующей неделе будет активная работа с партнерами по поддержке Сил обороны Украины.

"Следующая неделя будет временем нашей очень активной работы с партнерами ради поддержки наших воинов на фронте и нашей стратегии принуждения России к завершению войны. Мы готовим важные сигналы поддержки", - резюмировал Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в ВСУ на офицерских должностях. Соответствующий законопроект был возвращен с подписью главы государства в пятницу, 25 октября. Перед этим, 10 числа, его принял парламент.

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