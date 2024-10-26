Абстракций и слов мало. Зеленский сказал партнерам, как остановить развертывание войны

Глава государства отметил, что ничего кроме продолжения войны в России не хотят. Именно поэтому враг пытается увеличить свое оборонное производство и именно за счет обхода санкций. Кроме того, из-за желания продолжать войну солдаты Северной Кореи уже на днях могут оказаться на поле боя против Украины.

"Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться в террор", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что мир может остановить развертывание войны. Для этого нужны шаги, и они прописаны в плане победы Украины.

"Абстракций и слов для этого мало - конкретные шаги нужны. Мы дали все такие шаги в плане победы. То, что не позволит виновникам войны стать еще более агрессивными. Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. И это будет справедливо", - заявил глава государства.

Он также добавил, что истекающее время пока решений нет - несет постоянные российские удары и потери "наших жизней".

Президент сообщил, что на следующей неделе будет активная работа с партнерами по поддержке Сил обороны Украины.

"Следующая неделя будет временем нашей очень активной работы с партнерами ради поддержки наших воинов на фронте и нашей стратегии принуждения России к завершению войны. Мы готовим важные сигналы поддержки", - резюмировал Зеленский.