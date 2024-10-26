ua en ru
Сб, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський підписав закон, який дозволить іноземцям в ЗСУ бути офіцерами

Субота 26 жовтня 2024 19:40
UA EN RU
Зеленський підписав закон, який дозволить іноземцям в ЗСУ бути офіцерами Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити в ЗСУ на офіцерських посадах. Відповідний законопроєкт вже підписано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №12023 на сайті парламенту.

Зокрема, зазначається, що у п'ятницю 25 жовтня закон було повернуто з підписом від президента. Перед цим, 10 жовтня, що відповідний законопроєкт ухвалила Верховна рада України.

Зазначимо, що до цього іноземці мали право служити лише на рядових та сержантських посадах.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що вдосконалення законодавства зумовлене складною оперативною ситуацією на лінії бойових дій, яка вимагає значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Верховна рада прийняла законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які приймають участь у бойових діях в Україні. Зокрема, цей документ дозволить легіонерам з інших країн отримувати повідомлення на тимчасове проживання або ж в іншому варіанті, іммігрувати за спрощеною процедурою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ
У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція