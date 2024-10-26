Зеленський підписав закон, який дозволить іноземцям в ЗСУ бути офіцерами

Президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити в ЗСУ на офіцерських посадах. Відповідний законопроєкт вже підписано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №12023 на сайті парламенту.

Зокрема, зазначається, що у п'ятницю 25 жовтня закон було повернуто з підписом від президента. Перед цим, 10 жовтня, що відповідний законопроєкт ухвалила Верховна рада України.

Зазначимо, що до цього іноземці мали право служити лише на рядових та сержантських посадах.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що вдосконалення законодавства зумовлене складною оперативною ситуацією на лінії бойових дій, яка вимагає значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань.