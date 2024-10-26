Зеленський підписав закон, який дозволить іноземцям в ЗСУ бути офіцерами
Президент України Володимир Зеленський дозволив іноземцям та особам без громадянства служити в ЗСУ на офіцерських посадах. Відповідний законопроєкт вже підписано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №12023 на сайті парламенту.
Зокрема, зазначається, що у п'ятницю 25 жовтня закон було повернуто з підписом від президента. Перед цим, 10 жовтня, що відповідний законопроєкт ухвалила Верховна рада України.
Зазначимо, що до цього іноземці мали право служити лише на рядових та сержантських посадах.
У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що вдосконалення законодавства зумовлене складною оперативною ситуацією на лінії бойових дій, яка вимагає значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань.
Нагадаємо, у серпні 2024 року Верховна рада прийняла законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які приймають участь у бойових діях в Україні. Зокрема, цей документ дозволить легіонерам з інших країн отримувати повідомлення на тимчасове проживання або ж в іншому варіанті, іммігрувати за спрощеною процедурою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.