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Абсолютна більшість українців виступають за єдину державну мову

Київ, Четвер 13 серпня 2020 15:58
Абсолютна більшість українців виступають за єдину державну мову
Фото: мітинг на захист мови (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці не проти російської мови, але не в статусі державної

Наприкінці липня 2020 року більшість громадян 64,5% вважають, що українська має бути єдиною державною і офіційною мовою. Водночас російська може вільно використовуватися.

Про це свідчать дані опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 17,7% респондентів заявили, що українська має бути державною мовою, російська може бути офіційною у деяких регіонах України.

Ще 15,2% опитаних вважають, що обидві мови мають бути державними в Україні.

Абсолютна більшість українців виступають за єдину державну мову

Спільне опитування Центру "Социс" та Центру Разумкова проведене 21 - 28 липня серед 4000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод збору первинної соціологічної інформації - стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, задоволені діями влади у сфері сприяння розвитку української мови 43,5% громадян, незадоволені - 36,4% опитаних.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців (69%) вважають, що українська мова повинна залишатися єдиною державною.

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