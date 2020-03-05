Абсолютное большинство украинцев одобряют приход женщин в политику

Фото: Верхованая Рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Некоторое предубеждение по отношению к женщинам сохраняется

Абсолютное большинство украинцев (82%) поддерживают то, что женщины идут в политику, а 12% респондентов придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют данные опрос Социологической группы "Рейтинг".

Оценивая эффективность представителей обоих полов на политических и избирательных должностях, опрошенные чаще всего соглашались с тем, что для эффективной работы народным или местным депутатом пол не имеет особого значения.

Несмотря на то, что относительное большинство соглашались, что эффективно выполнять обязанности городского или сельского главы, главы областной государственной администрации, министра правительства, премьер-министра и президента Украины могут как мужчины, так и женщины, все же несколько чаще опрошенные отмечали, что эффективными тут будут мужчины.

В таких ролях, как уполномоченный по вопросам установления мира на Донбассе (вымышленная для опроса должность) и министр обороны более эффективными респонденты видят мужчин.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-25 февраля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Отметим, по данным Госстата, по состоянию на 1 января 2020 года среди 1 350 627 юридических лиц в 28,93% руководителями были женщины.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, проведенного в 2019 году, большинство украинцев (от 56% до 68%) считают, что в сферах общественной жизни мужчины и женщины имеют равные права для самореализации.