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Абсолютна більшість українців схвалюють прихід жінок у політику

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 14:38
Абсолютна більшість українців схвалюють прихід жінок у політику
Фото: Верхованая Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Певне упередження по відношенню до жінок зберігається

Абсолютна більшість українців (82%) підтримують те, що жінки йдуть у політику, а 12% респондентів дотримуються протилежної думки. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Абсолютна більшість українців схвалюють прихід жінок у політику

Оцінюючи ефективність представників обох статей політичних і виборчих посадах, опитані найчастіше погоджувалися з тим, що для ефективної роботи або місцевим народним депутатом стать не має особливого значення.

Незважаючи на те, що відносна більшість погоджувалися, що ефективно виконувати обов'язки міського чи сільського голови, голови обласної державної адміністрації, міністра уряду, прем'єр-міністра і президента України можуть як чоловіки, так і жінки, все ж дещо частіше опитані відзначали, що ефективними тут будуть чоловіки.

У таких ролях, як уповноважений з питань встановлення миру на Донбасі (вигадана для опитування посада) і міністр оборони більш ефективними респонденти бачать чоловіків.

Абсолютна більшість українців схвалюють прихід жінок у політику

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 21-25 лютого 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Відзначимо, за даними Держстату, станом на 1 січня 2020 року серед 1 350 627 юридичних осіб в 28,93% керівниками були жінки.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, проведеного в 2019 році, більшість українців (від 56% до 68%) вважають, що в сферах суспільного життя чоловіки і жінки мають рівні права для своєї самореалізації.

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