За словами Клейтона, Трамп назвав Путіна другом у контексті зустрічі трьох головних ядерних держав, які домовлялися не допустити ядерного інциденту. Саме в цьому колі, вважає директор нацрозвідки, слово "друг" було цілком доречним.

Ведучий нагадав, що сам Трамп не зміг відповісти, чи є Путін другом Америки.

"Чи є Володимир Путін другом Америки? Він не друг Америки в Україні. Зовсім ні. Зовсім ні", - відповів Клейтон.

Напередодні, в суботу, Трамп опублікував у соцмережі спільне фото з Путіним з підписом "Мій друг".