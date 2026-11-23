Путін не є другом США, коли йдеться про Україну. Водночас слова Трампа про дружбу з Путіним на саміті в Китаї директор національної розвідки США Джей Клейтон назвав цілком доречними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора національної розвідки США Джея Клейтона програмі This Week телеканалу ABC News.
За словами Клейтона, Трамп назвав Путіна другом у контексті зустрічі трьох головних ядерних держав, які домовлялися не допустити ядерного інциденту. Саме в цьому колі, вважає директор нацрозвідки, слово "друг" було цілком доречним.
Ведучий нагадав, що сам Трамп не зміг відповісти, чи є Путін другом Америки.
"Чи є Володимир Путін другом Америки? Він не друг Америки в Україні. Зовсім ні. Зовсім ні", - відповів Клейтон.
Напередодні, в суботу, Трамп опублікував у соцмережі спільне фото з Путіним з підписом "Мій друг".
На початку зустрічі в Шеньчжені 19 листопада Трамп назвав Путіна своїм другом і висловив сподівання, що вона принесе "багато чудового". Після розмови в Кремлі заявили, що лідери обговорили війну в Україні, але особливо важливих заяв не було.
Того ж дня Україна потрапила під масовану атаку балістичними і крилатими ракетами та реактивними дронами. Верховна представниця ЄС Кая Каллас звернула увагу, що удари по Києву, які пошкодили кілька посольств, збіглися з появою Путіна на червоній доріжці в Шеньчжені.