По словам Клейтона, Трамп назвал Путина другом в контексте встречи трех главных ядерных государств, которые договаривались не допустить ядерного инцидента. Именно в этом круге, считает директор нацразведки, слово "друг" было вполне уместно.

Ведущий напомнил, что сам Трамп затруднился ответить, является ли Путин другом Америки.

"Есть ли Владимир Путин другом Америки? Он не друг Америки в Украине. Вовсе нет. Вовсе нет", - ответил Клейтон.

Накануне, в субботу, Трамп опубликовал в соцсети совместное фото с Путиным с подписью "Мой друг".