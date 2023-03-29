Абсолютно доречно: заступник генпрокурора США про відновлення України коштом РФ

Зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального прокурора США Лізи Монако, яку приводить Bloomberg.
За її словами, країни G7 нещодавно збирались разом і взяли на себе зобов'язання заявити, що збираються тримати ці активи в нерухомому стані, де б вони не були.
"І коли це закінчиться, ми зобов'язуємось забезпечити їх використання на благо та для відновлення України. І я думаю, що це абсолютно доречно", - сказала Монако.
Заступник генерального прокурора заявила, що США були виключно "агресивними" у переслідуванні активів багатих росіян, особливо через свою оперативну групу KleptoCapture.
Департамент також націлений на посередників, які підживлюють російську "військову машину". Йдеться про тіньові підставні компанії, бухгалтерів, юристів і тих, хто дозволяє приховувати активи.
Минулого року міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що, на її думку, такий крок не є юридично допустимим у Сполучених Штатах, але цілком природно, що Росії доведеться платити за відновлення України.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Європа зобов'язана проявити сильнішу політичну волю для підтримки України. Адже агресори повинні знати, що рано чи пізно доведеться платити за завдані ними збитки.
Війна в Україні має широкомасштабні макроекономічні та соціальні наслідки. ВВП країни у 2022 році скоротився на 29,2%, загинуло 9655 мирних жителів, зокрема 461 дитина.
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