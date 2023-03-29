Совершенно уместно: заместитель генпрокурора США о восстановлении Украины на средства РФ

По ее словам, страны G7 недавно собирались вместе и обязались заявить, что собираются держать эти активы в неподвижном состоянии, где бы они ни были.

"И когда это закончится, мы обязуемся обеспечить их использование во благо и для восстановления Украины. И я думаю, что это абсолютно уместно", - сказала Монако.

Заместитель генерального прокурора заявила, что США были исключительно "агрессивными" в преследовании активов богатых россиян, особенно из-за своей оперативной группы KleptoCapture.

Департамент также нацелен на посредников, подпитывающих российскую "военную машину". Речь идет о теневых подставных компаниях, бухгалтерах, юристах и тех, кто позволяет скрывать активы.

В прошлом году министр финансов Джанет Йеллен заявила, что, по ее мнению, такой шаг не является юридически допустимым в Соединенных Штатах, но вполне естественно, что России придется платить за восстановление Украины.