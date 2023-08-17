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Абсолютна чемпіонка світу з боксу провалила допінг-тест

Фото: Алісія Баумгарднер із колекцією чемпіонських поясів (matchroomboxing.com)
Автор: Антон Федорців

Іменита боксерка Алісія Баумгарднер здала позитивний аналіз на вживання заборонених препаратів і поставила під питання подальшу кар'єру в професіоналах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

29-річна американка не пройшла допінг-контроль. Володарка чемпіонських поясів WBA, WBC, WBO та IBF здала тест у липні перед поєдинком проти гречанки Лінардату.

У пробі Баумгарднер виявили местеролон, що входить до переліку заборонених препаратів. Тепер зіркова боксерка повинна зробити вибір – відкрити пробу B, оскаржити контроль за пробою A чи погодитися з вердиктом про позитивний тест. Боксерські організації вже отримали повідомлення з результатами аналізів.

"Я знаю, що ніколи не вживала, не вжила б і не вживатиму цей або якийсь інший допінг. Це не тільки неетично, але й цілком суперечило б усьому тому, як я тренувалася впродовж усієї кар'єри", – заявила Баумгарднер.

За словами американки, вона вперше почула про местеролон. Вона нагадала, що здані 16 червня і 15 липня проби були чистими. Це нібито унеможлилює позитивний результат допінг-тесту від 12 липня.

Хто така Алісія Баумгарднер

Уродженка Фремонта, штат Огайо. Боксерка другої напівлегкої ваги, звання чемпіонки планети утримує з 2021 року.

На профі-рингу дебютувала в 2017 році. Загалом провела 16 поєдинків, у яких здобула 15 перемог. Єдиної поразки зазнала від Крістіни Лінардату в 2018-му. Саме в неї американка взяла реванш у липні.

Абсолютним чемпіонкою світу стала в лютому, а 4 серпня WBA призначила їй бій проти "чемпіонки у відпустці" Чхве Хьон Мі. Батько Баумгарднер – афроамериканець, а матір має німецьке, японське та корейське коріння.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Бокс