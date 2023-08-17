Абсолютная чемпионка мира по боксу провалила допинг-тест

29-летняя американка не прошла допинг-контроль. Обладательница чемпионских поясов WBA, WBC, WBO и IBF сдала тест в июле перед поединком против гречанки Линардату.

В пробе Баумгарднер обнаружили местеролон, входящий в список запрещенных препаратов. Теперь звездная боксерша должна сделать выбор – открыть пробу B, оспорить контроль за пробой A или согласиться с вердиктом о положительном тесте. Боксерские организации уже получили уведомления с результатами анализов.

"Я знаю, что никогда не употребляла, не употребила бы и не буду употреблять этот или какой-то другой допинг. Это не только неэтично, но и полностью противоречило бы всему тому, как я тренировалась на протяжении всей карьеры", – заявила Баумгарднер.

По словам американки, она впервые услышала о местеролоне. Она напомнила, что сданные 16 июня и 15 июля пробы были чистыми. Это якобы исключает положительный результат допинг-теста от 12 июля.

Кто такая Алисия Баумгарднер

Уроженка Фремонта, штат Огайо. Боксерша второго полулегкого веса, звание чемпионки планеты удерживает с 2021 года.

На профи-ринге дебютировала в 2017 году. В общей сложности провела 16 поединков, в которых одержала 15 побед. Единственное поражение потерпела от Кристины Линардату в 2018-м. Именно у нее американка взяла реванш в июле. Абсолютным чемпионом мира стала в феврале.

Отец Баумгарднер – афроамериканец. Мать имеет немецкие, японские и корейские корни.