Абсолютна більшість українців вірять в перемогу, - соціолог
Серед українців оптимістів значно більше, ніж песимістів. Лише близько 10% громадян не вірять у перемогу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
За його словами, оптимізм нікуди не подівся. Абсолютна більшість українців, коли запитуєш, що ти в першу чергу відчуваєш, коли думаєш про Україну, кажуть: надію.
"Це надія, це віра в майбутнє, це віра в перемогу. Ми запитували, чи вірите ви в перемогу. Так, вірять. Звичайно, є якась частка людей, спочатку 5%, потім 2%, а потім десь виросла до 8-10%, кажуть, що ні, я не вірю в перемогу, все буде погано", - сказав він.
На його думку, песимізм є, але він мінімальний.
"Абсолютна більшість українців: а) вірять в перемогу; б) мають сподівання на наше майбутнє і, звичайно, вони хочуть жити в оновленій Україні", - констатував він.
Перемога та переговори
Нагадаємо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що війну до повернення всіх територій підтримують лише близько 10%. Водночас близько 60% підтримують якісь компромісні рішення.
За даними опитування Центру Разумкова, На початку березня 2025 року 74% опитаних вірять у перемогу України у війні.
Найчастіше (30%) ті, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.
Ще 17% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.
Крім того, 22% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 11% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 10% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).
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