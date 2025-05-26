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Абсолютна більшість українців вірять в перемогу, - соціолог

Україна, Понеділок 26 травня 2025 12:01
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Абсолютна більшість українців вірять в перемогу, - соціолог Фото: українці вірять в перемогу (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Серед українців оптимістів значно більше, ніж песимістів. Лише близько 10% громадян не вірять у перемогу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

За його словами, оптимізм нікуди не подівся. Абсолютна більшість українців, коли запитуєш, що ти в першу чергу відчуваєш, коли думаєш про Україну, кажуть: надію.

"Це надія, це віра в майбутнє, це віра в перемогу. Ми запитували, чи вірите ви в перемогу. Так, вірять. Звичайно, є якась частка людей, спочатку 5%, потім 2%, а потім десь виросла до 8-10%, кажуть, що ні, я не вірю в перемогу, все буде погано", - сказав він.

На його думку, песимізм є, але він мінімальний.

"Абсолютна більшість українців: а) вірять в перемогу; б) мають сподівання на наше майбутнє і, звичайно, вони хочуть жити в оновленій Україні", - констатував він.

Перемога та переговори

Нагадаємо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що війну до повернення всіх територій підтримують лише близько 10%. Водночас близько 60% підтримують якісь компромісні рішення.

За даними опитування Центру Разумкова, На початку березня 2025 року 74% опитаних вірять у перемогу України у війні.

Найчастіше (30%) ті, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 17% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

Крім того, 22% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 11% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 10% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

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