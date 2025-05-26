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Абсолютное большинство украинцев верят в победу, - социолог

Украина, Понедельник 26 мая 2025 12:01
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Абсолютное большинство украинцев верят в победу, - социолог Фото: украинцы верят в победу (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Среди украинцев оптимистов значительно больше, чем пессимистов. Только около 10% граждан не верят в победу.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

По его словам, оптимизм никуда не делся. Абсолютное большинство украинцев, когда спрашиваешь, что ты в первую очередь чувствуешь, когда думаешь об Украине, говорят: надежду.

"Это надежда, это вера в будущее, это вера в победу. Мы спрашивали, верите ли вы в победу. Да, верят. Конечно, есть какая-то доля людей, сначала 5%, потом 2%, а потом где-то выросла до 8-10%, говорят, что нет, я не верю в победу, все будет плохо", - сказал он.

По его мнению, пессимизм есть, но он минимален.

"Абсолютное большинство украинцев: а) верят в победу; б) имеют надежду на наше будущее и, конечно, они хотят жить в обновленной Украине", - констатировал он.

Победа и переговоры

Напомним, директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью РБК-Украина заявил, что войну до возвращения всех территорий поддерживают лишь около 10%. В то же время около 60% поддерживают какие-то компромиссные решения.

По данным опроса Центра Разумкова, в начале марта 2025 года 74% опрошенных верят в победу Украины в войне.

Чаще всего (30%) те, кто верит в победу, отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 17% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

Кроме того, 22% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 11% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 10% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

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