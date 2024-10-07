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Абсолютна більшість українців підтримують добудову Хмельницької АЕС, ВР має дослухатися до громадян, - нардеп

Фото: абсолютна більшість українців підтримують добудову Хмельницької АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Високий рівень підтримки атомної енергетики серед українців пояснюється її економічною ефективністю. Атомна енергетика залишається найдешевшим джерелом електроенергії, і саме це спонукає громадян виступати за добудову 3 та 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

Повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Сергія Нагорняка.

"Атомна енергетика забезпечує найдоступніші тарифи для населення і бізнесу, тому не дивно, що майже 80% українців підтримують добудову нових блоків. Ми в парламенті повинні діяти відповідно до суспільного запиту", - підкреслив Нагорняк.

Він також додав, що розвиток атомної енергетики у довгостроковій перспективі дозволить зберегти стабільні тарифи, оскільки старі енергоблоки поступово виводяться з експлуатації, і їх потрібно заміняти новими.

Нагадаємо, профільний Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ще в червні підтримав законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які дадуть Україні додаткові 2 гігаватта потужності. Тепер законопроєкт чекає на розгляд у сесійній залі.

Як повідомлялось, добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС планується протягом трьох років, а четвертого - через рік-півтора після завершення третього.

Очікується, що обидва блоки додадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.

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