Абсолютна більшість українців підтримують добудову Хмельницької АЕС, ВР має дослухатися до громадян, - нардеп

"Атомна енергетика забезпечує найдоступніші тарифи для населення і бізнесу, тому не дивно, що майже 80% українців підтримують добудову нових блоків. Ми в парламенті повинні діяти відповідно до суспільного запиту", - підкреслив Нагорняк.

Він також додав, що розвиток атомної енергетики у довгостроковій перспективі дозволить зберегти стабільні тарифи, оскільки старі енергоблоки поступово виводяться з експлуатації, і їх потрібно заміняти новими.

Нагадаємо, профільний Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ще в червні підтримав законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, які дадуть Україні додаткові 2 гігаватта потужності. Тепер законопроєкт чекає на розгляд у сесійній залі.