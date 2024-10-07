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Абсолютное большинство украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС, ВР должна прислушаться к гражданам, - нардеп

Фото: абсолютное большинство украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Высокий уровень поддержки атомной энергетики среди украинцев объясняется ее экономической эффективностью. Атомная энергетика остается самым дешевым источником электроэнергии и именно это побуждает граждан выступать за достройку 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Сергея Нагорняка.

"Атомная энергетика обеспечивает самые доступные тарифы для населения и бизнеса, поэтому неудивительно, что почти 80% украинцев поддерживают достройку новых блоков. Мы в парламенте должны действовать в соответствии с общественным запросом", - подчеркнул Нагорняк.

Он также добавил, что развитие атомной энергетики в долгосрочной перспективе позволит сохранить стабильные тарифы, поскольку старые энергоблоки постепенно выводятся из строя, и их нужно заменять новыми.

Напомним, профильный Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг еще в июне поддержал законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые дадут Украине дополнительные 2 гигаватта мощности. Теперь законопроект ждет рассмотрения в сессионном зале.

Как сообщалось, достройка третьего энергоблока Хмельницкой АЭС планируется в течение трех лет, а четвертого – через год-полтора после завершения третьего.

Ожидается, что оба блока добавят в энергосистему дополнительно 2,2 ГВт мощности.

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