Абромавичус: ОП рассматривает несколько кандидатур на главу "Укроборонпрома"

Глава наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявил, что в Офисе президента рассматривают семь кандидатур на должность главы концерна.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Абромавичуса изданию ЦЕНЗОР.НЕТ.

Абромавичус заявляет, что нынешнего главу "Укроборонпрома" Павла Букина нужно менять как неэффективного руководителя, и на сегодня из длинного списка претендентов отобрано семь кандидатов на эту должность.

"Имен этих людей называть не буду, они проходят спецпроверку после собеседования в Офисе президента, но это команда профессионалов, с большими достижениями", - заявил Абромавичус.

По его словам, речь идет о группе известных топ-менеджеров с опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом. Также он сообщил, что будущих кандидатов и их родственников проверяли на наличие конфликта интересов, бизнеса в секторе обороны и безопасности. Все они также прошли полиграф.

"Все кандидаты прошли полиграф, на проверку сотрудничества со спецслужбами других стран, чтобы эти люди не работали на третьих лиц и не заходили под влиянием промышленно-финансовых групп. Такая команда агентов изменений, которая в сложнейший момент для этого предприятия, готова зайти и поработать", - сказал Абромавичус.

Он также добавил, что масштабных кадровых перемен в "Укроборонпроме" не будет, поскольку там уже работает "достаточное количество достойных людей, специалистов в своей области".

Напомним, 9 августа Совет национальной безопасности и обороны согласовал всесторонний аудит "Укроборонпрома". Это произошло в рамках реформирования военно-промышленного комплекса (ВПК)