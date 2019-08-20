Абромавічус: ОП розглядає кілька кандидатур на голову "Укроборонпрому"

Голова наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус заявив, що в Офісі президента розглядають сім кандидатур на посаду голови концерну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Абромавичуса виданню ЦЕНЗОР.НЕТ.

Абромавічус заявляє, що нинішнього главу "Укроборонпрому" Павла Букіна потрібно міняти як неефективного керівника, і на сьогодні з довгого списку претендентів відібрано сім кандидатів на цю посаду.

"Імен цих людей називати не буду, вони проходять спецперевірку після співбесіди в Офісі президента, але це команда професіоналів, з великими досягненнями", - заявив Абромавічус.

За його словами, мова йде про групу відомих топ-менеджерів з досвідом в машинобудуванні, авіації, фінансах, управлінні персоналом. Також він повідомив, що майбутніх кандидатів та їхніх родичів перевіряли на наявність конфлікту інтересів, бізнесу в секторі оборони та безпеки. Всі вони також пройшли поліграф.

"Усі кандидати пройшли поліграф, на перевірку співпраці зі спецслужбами інших країн, щоб ці люди не працювали на третіх осіб і не заходили під впливом промислово-фінансових груп. Така команда агентів змін, що в найскладніший момент для цього підприємства, готова зайти і попрацювати", - сказав Абромавічус.

Він також додав, що масштабних кадрових змін в "Укроборонпромі" не буде, оскільки там вже працює "достатня кількість достойних людей, фахівців у своїй області".

Нагадаємо, 9 серпня Рада національної безпеки і оборони погодив всебічний аудит "Укроборонпрому". Це відбулося в рамках реформування військово-промислового комплексу (ВПК)